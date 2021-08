Robby Mörre im Weimarer Palais Schardt

Weimar. Mut zum Leben und Überleben macht Robby Mörre mit seinem Kabarettprogramm, mit dem er im Palais Schardt gastiert.

„Nur nicht den Kopf in den Sand stecken“, rät Robby Mörre in seinem gleichnamigen Kabarettprogramm, mit dem der auch als MDR-Moderator bekannte Mörre am Freitag, 13. August, 18 Uhr, im Palais Schardt gastiert. Glyphosat im Bier, Antibiotika im Huhn, Feinstaub in der Luft und ein Loch im Ozon – das Böse ist immer und überall. Wie gut, dass da einer daherkommt, der mit seinem Programm Mut machen möchte.