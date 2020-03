Der Bundesbeauftragte der Stasiunterlagenbehörde Roland Jahn ist am Montag zu Gast auf Schloss Ettersburg.

Roland Jahn zu Gast auf Schloss Ettersburg

Mit der Vorstellung des Buches „Ausreise. Schwierige Wege aus der DDR“ beginnen am Dienstag, 3. März, auf Schloss Ettersburg die „Ettersburger Gespräche“ 2020. Gäste sind Roland Jahn, Leiter der Stasiunterlagenbehörde BStU, Jana Göbel (rbb) und Matthias Meisner (Tagesspiegel) als Herausgeber sowie Stefan Locke (FAZ) als Autor des Buches.

Bis 1989 verließen fast 400.000 Menschen die DDR, indem sie ihre „ständige Ausreise“ beantragten. Zwischen Antraganstellung und Ausreise waren sie in aller Regel Repressionen durch Behörden, Vorgesetzte, Kollegen und selbst durch Nachbarn und Familienmitglieder ausgesetzt. In „Ausreise. Schwierige Wege aus der DDR“ erzählen Journalisten aus ganz Deutschland 24 Geschichten von Menschen, die per Ausreiseantrag die Republik verließen.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Gewehrsaal, der Eintritt ist frei. Die Reihe der „Ettersburger Gespräche“ wird von Schloss Ettersburg und der Konrad-Adenauer-Stiftung veranstaltet.