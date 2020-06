Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rolf Malessa zählt zu Top-Medizinern

Der Weimarer Mediziner Rolf Malessa zählt auch in diesem Jahr offiziell zu den besten Ärzten Deutschlands. Der Chefarzt der Klinik für Neurologie und Klinische Neurophysiologie wurde in der aktuellen Ausgabe „Ärzteliste 2020“ des Magazins Focus Gesundheit als Top-Mediziner ausgezeichnet. Das ist das Ergebnis einer umfangreichen Studie, die das Recherche-Institut MINQ im Auftrag des Nachrichtenmagazins Focus durchgeführt hat. Malessa zeichnet sich durch hervorragende Leistungen in den Fachbereichen Rückenschmerz und Schmerztherapie aus. Auf diesen Gebieten zählt der erfahrene Facharzt für Neurologie neben zwei Kollegen des Universitätsklinikums Jena zu den einzigen Top-Medizinern in Thüringen. Für Rolf Malessa ist es bereits die zehnte Auszeichnung in Folge als Focus-Top-Mediziner. Das Ranking der „Ärzteliste 2020“ erfolgt nach bestimmten Kriterien, welche die medizinische Qualität der Mediziner widerspiegeln. Dazu zählen etwa die Zahl der Publikationen, die Teilnahme von Patienten an wissenschaftlichen Studien oder Bewertungen von Patientenverbänden und regionalen Selbsthilfegruppen. Die Focus-Liste soll Betroffene und deren Angehörige dabei unterstützen, den idealen Ansprechpartner für ihr gesundheitliches Problem zu finden.