Romantische Gefühlswelten im Konzert der Staatskapelle

In ihrem zweiten Sonderkonzert interpretierte die Staatskapelle Weimar am Sonntag und Montag ebenso virtuos wie inspiriert Werke von Schönberg und Mendelssohn-Bartholdy. Erstmals stand der kurzfristig eingesprungene Felix Mildenberger am Pult des Traditionsorchesters. Sein Debüt bei der Staatskapelle Weimar eröffnete er mit Arnold Schönbergs hochexpressivem Werk „Verklärte Nacht“ in der Streichorchesterfassung von 1943. Der 1990 geborene Dirigent, der für seine Feinfühligkeit, Vielseitigkeit und große Musikalität geschätzt wird, hat bereits bei zahlreichen bedeutenden Orchestern weltweit gastiert.