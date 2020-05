Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rotarier sagendiesjährigenBenefixlauf ab

Der Sport im Freien kommt wieder in Schwung. Doch dieses Ereignis wäre unter den Gegebenheiten von Corona noch eine Nummer zu groß: Der Rotary-Club Weimar hat seinen für den 9. September geplanten Benefixlauf in Absprache mit der Stadt abgesagt. „Wir bedauern diesen Schritt sehr“, so Club-Präsident Frank Simon-Ritz, „aber angesichts der gesundheitlichen Risiken, die mit großen Sportveranstaltungen auch auf längere Sicht noch verbunden sein werden, halten wir dieses Vorgehen für richtig.“

Im März hatte der Rotary-Club die Bewerbungsfrist für Projekte, die eine Förderung durch den Benefixlauf erhalten wollten, bis zum 30. April verlängert. Damit hatte der er der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass in der zweiten Jahreshälfte Veranstaltungen wie der Benefixlauf wieder möglich sind. „In der Zwischenzeit ist deutlich geworden, dass uns die mit der Epidemie verbundenen Einschränkungen noch mindestens bis zum Jahresende begleiten werden“, so Simon-Ritz.

Um den Erlös des Benefixlaufs 2020 hatten sich sechs Projekte beworben. „Wir werden ihnen anbieten, sie mit ins nächste Jahr zu nehmen und als Bewerbungen um den Erlös des Benefixlaufs 2021 zu berücksichtigen“, so Ralf Ludwig, der die Federführung für die Organisation des Laufs übernommen hat.