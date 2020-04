Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rotation spielt bei Radio-Quiz mit

In der kommenden Woche spielt die Tischtennisabteilung des TTC 1951 Rotation Weimar in der MDR-Sendung „Morgenhahn“ im Radio mit. Täglich um 8 Uhr muss das Team ab dem 20. April eine Frage aus Sport, Aktuellem, einem eigenen Themengebiet, Natur oder Musik beantworten. Für jede richtige Lösung erhält es 100 Euro. Sonst geht das Geld in den Jackpot. Am Freitag spielen die Weimarer Sportler dann gegen die Hörer von MDR Thüringen.

In erster Linie soll mit dem erspielten Geld die Jugendarbeit des Vereins TTC 1951 Rotation unterstützt werden.