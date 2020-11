Rotes Kreuz Weimar aktiviert Corona-Hotlines für Alltagshilfe

Corona bringt viele Menschen in bedrängende Situationen. Das Rote Kreuz Weimar schaltet wieder Telefonberatungen hierzu, wie bereits im Frühjahr.

Mit Inkrafttreten der erneuten Corona-Einschränkungen im Alltag hat das Deutsche Rote Kreuz in dieser Woche die im Frühjahr gestarteten Corona-Hilfen für Menschen in Weimar und im Weimarer Land reaktiviert. Die reduzierten sozialen Kontakte und die Isolation durch Quarantäne-Anordnungen haben Konsequenzen für viele. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Über Telefon-Hotlines können Hilfsangebote angefragt werden. Das Angebot stützt sich dabei auf drei Säulen: In Kooperation mit Nahkauf Loch in Weimar werden Einkaufshilfen organisiert. Wer diese benötigt, sollte sich telefonisch an die 03643/8602333 wenden.

Unter 03643/8602334 können persönliche Hilfestellungen erbeten werden – vom Apothekengang über Fahrdienst bis zum Gassigehen mit dem Hund. Wer sich einsam fühlt und jemanden zum Reden braucht, kann überdies die „Quasselstrippe“ des DRK unter Telefon: 03643/8602335 anrufen.

Auf das im Frühjahr angebotene Eltern-Telefon für Konfliktsituationen und Fragen zum Kindeswohl verzichtet das DRK vorerst. Sobald Einschränkungen im Schul- oder Kindergartenbetrieb umgesetzt werden, wird voraussichtlich auch diese Hotline besetzt. Die Hilfsangebote sind von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr abrufbar.

Parallel dazu können Bürger Anfragen per E-Mail über wirhelfenkonkret@drk-weimar.de stellen oder das Online-Formular unter www.drk-weimar.de/corona nutzen.