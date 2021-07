Rückblick: Auch Kinderschminken gehörte in einem der Vorjahre zum Programm der DRK-Ferienspiele.

Rotkreuz-Ferienspiele kehren in Weimar zurück

Weimar. Der Kreisverband Weimar bietet vier erlebnisreiche Tage im August für 50 Kinder. Die Anmeldung läuft bereits.

Zum sechsten Mal richtet das DRK Weimar Ferienspiele aus. Bis zu 50 Kindern wird damit in den Sommerferien ein Programm geboten, welches unter dem Motto „Lachen – Spielen – Lernen – Spaß – Interkulturell – Integrativ“ steht.

„Letztes Jahr mussten wir leider absagen“, so Holger Welz, Vorstandsvorsitzender und Initiator. „Wir sind sehr froh, dieses Jahr das beliebte Ferienangebot wieder durchführen zu können.“ Vom 24. bis 27. August 2021 werden den Kindern vielfältige Möglichkeiten geboten. Dabei liegt dem DRK besonders am Herzen, für alle offen zu sein. Auch in den letzten Jahren gab es mit den integrativen und interkulturellen Ferienspielen Begegnungen zwischen Weimarer Schulkindern und Kindern von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

Teilnehmen können Kinder zwischen 5 und 12 Jahren. Für Verpflegung ist gesorgt. Zum Programm gehören der Besuch der DRK-Rettungshundestaffel, ein Badeausflug, der Besuch der Alpakas der Stiftung Finneck, ein Ausflug ins Freilichtmuseum Hohenfelden, ein Grillfest mit Übernachtung in der Jugendherberge Maxim Gorki.

Das Wochenticket kostet 25 Euro, für Bezieher von Grundsicherungsleistungen 15 Euro. Inbegriffen sind Speisen und Getränke und die Übernachtung am Donnerstag. Anmeldungen sind möglich unter:

www.drk-weimar.de/fs