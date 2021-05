Rucksäcke für Entdecker in Weimar ausleihen

Auch am Grünen Labor am Tempelherrenhaus können Entdecker-Rucksäcke ausgeliehen werden.

Weimar. Die Klassik-Stiftung macht am Internationalen Museumstag ein pandemiegerechtes Angebot – digital und unter freiem Himmel.

Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 16. Mai, macht die Klassik-Stiftung Weimar coronakonforme Angebote: Um 11 Uhr führt #KulTÜRöffner live auf Instagram in die Rauminstallation „Konzert für Buchenwald“ von Rebecca Horn. Familien können am Grünen Labor am Tempelherrenhaus (12 bis 16 Uhr) und im Garten des Goethe-Gartenhauses (10 bis 17 Uhr) Entdecker-Rucksäcke ausleihen.