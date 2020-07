Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rudolf Baumbachs Jahre in Südeuropa

Aus Anlass des 180. Geburtstages von Rudolf Baumbach eröffnet der Baumbachverein am Samstag, 4. Juli, im Kranichfelder Geburtshaus des Heimatdichters eine Sonderausstellung. „Enzian – Rudolf Baumbach und eine Europäische Alpengeschichte“ berichtet über ein besonderes Kapitel der touristischen Erschließung des Karstgebirges um Triest sowie der Julischen Alpen in Slowenien.

Um Geld für den Bau einer Schutzhütte auf dem Krainer Schneeberg zu sammeln, dichtete schrieb und zeichnete Rudolf Baumbach von 1873 bis 1875 die Kneipenzeitschrift „Enzian“, die im Vereinslokal des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins in Triest auslag. Sie erschien jeweils nur in einem einzigen Exemplar und konnte gegen eine „Lesesteuer“ ausgeliehen werden. Das Geld floss dann in den Hüttenbau. Baumbachs dichterisches Talent wurde damals von seinem späteren Verleger Liebeskind in Leipzig, in dessen Verlag kurz darauf auch das Vers-Epos „Zlatorog“ erschien, das den gebürtigen Kranichfelder europaweit bekannt machte.

Dank der Unterstützung durch das Meininger Baumbachhaus können jetzt erstmals in Kranichfeld zahlreiche Blätter aus dem „Enzian“ gezeigt werden. Ergänzt wird die Schau mit Bildern des slowenischen Fotokünstlers Dan Briski, die Einblicke in die Bergwelt der Julischen Alpen vermitteln.

Die Ausstellungseröffnung wird mit Vorträgen von Andreas Seifert vom Meininger Baumbachhaus und von Ilona Grosser aus Triest bereichert, die intensiv über Baumbachs Leben im Grenzgebiet zwischen Italien und Slowenien forschte.

Die Kranichfelder Ausstellung, die bis zum 1. November zu sehen ist, wird von der Sparkassen-Stiftung Weimar -Weimarer Land gefördert. Auch aus Gründen des Infektionsschutzes findet die Eröffnung am 4. Juli ab 17 Uhr im Freien statt.