Rückblick 2020: Geduldsprobe auf zahlreichen Hauptstraßen in Weimar

Blick in die Carl-von-Ossiertzky-Straße in Weimar, als dort der erste Bauabschnitt östlich der Ebertstraße läuft. Sämtliche Leitungen und die Straßenoberfläche werden erneuert.

Trotz Corona wird gebaut. Auf den Straßen in Weimar und im Weimarer Land scheint die Pandemie die Konjunktur kaum auszubremsen. Zahlreiche Großbaustellen können wie geplant über die Bühne gehen – wenngleich sie mitunter den Zeitrahmen sprengen.

Zwischen Ebertstraße und altem Schlachthof beginnt Ende Juni der zweite Sanierungsabschnitt der Ossietzkystraße. Um den Verkehr durchs Viertel zu führen, wird eine Ringumleitung eingerichtet. Auf der Ebertstraße werden eine Ampel an der Meyerstraße installiert und stadteinwärts eine Linksabbiegespur zur Rosenthalstraße markiert.

Letztere wird weiter ostwärts zum Nadelöhr. Zur Erschließung des Schlachthofgeländes, das als „Kirschbergquartier“ fast 500 neue Wohnungen bieten soll, muss die Rosenthalstraße zwischen Arbeitsagentur und Bahnunterführung gesperrt werden. Der Verkehr rollt einspurig über eine Behelfsfahrbahn. Die Sperrung, die sich auf die zweite Junihälfte beschränken sollte, zieht sich bis Ende August.

Bereits Ende Juli wird die zweite Zufahrt nach Tiefurt gekappt. Für ihre Instandsetzung muss am Webicht die Brücke über die Bahn voll gesperrt werden. Bis zum Jahresende ist damit die Durchfahrt auf der Tiefurter Allee nicht möglich.

Weimars größte Straßenbaustelle nimmt mit dem Beginn der Sommerferien ihren Anfang: die Neugestaltung des Sophienstiftsplatzes. Bis zum Jahresende konzentriert sich diese auf die Anbindung der Erfurter und der Coudraystraße.

Im Weimarer Land muss sich der Südkreis mit Hürden auf Bundesstraßen arrangieren. In Bad Berka beginnt am 8. Juni eine Großbaustelle in Regie der Deutschen Bahn, die die Kurstadt über Monate beschäftigen wird. Im Kern dreht sich diese um den Umbau der Bahnübergänge in der Tiefengrubener und Tannrodaer Straße. Die Fertigstellung ist für den 25. September avisiert. Allerdings werden Verkehrseinschränkungen noch bis Ende November angemeldet.

Länger als veranschlagt beschäftigt die Kranichfelder die am 8. Juni beginnende Sanierung der B 87 von Dienstedt her. Insbesondere der dritte Bauabschnitt zwischen Barchfeld und Kranichfeld setzt den Ortsteilen zu, da deren Bewohner, um das Mutter-Städtchen zu erreichen, auf eine weite Reise über Remda geschickt werden.

Kurzfristig legt das Land noch nach. Mit Ende der Sommerferien wird überraschend die Bundesstraße auch innerhalb Kranichfelds saniert – bis zum 9. Oktober.