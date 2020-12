Rückblick 2020: Ideen und Rückschläge im Coronajahr in Weimar

Das C-Wort gab es am 20. Januar nur in den Nachrichten aus der Welt. In Weimar schloss die HTG ihren Waldstadt-Kindergarten wegen Krätze und gab damit unbewusst einen Vorgeschmack auf das Jahr. Ähnlich unsere Schlagzeile am 18. Januar: „Noch in diesem Jahr mehrere Hotspots in der Stadt“, was öffentliches W-Lan meinte. – Wie sich die Begriffe doch wandeln sollten.

Der erste Corona-Verdachtsfall der Region an der Grundschule Kromsdorf bestätigte sich Ende Februar nicht. Doch es sollte nur bis zum 9. März dauern, dann hatte Weimar seine erste bestätigte Infektion, am 16. März der Landkreis. Drei Tage später schließen Handel, Dienstleister und Gastgewerbe.

Mit einer „Balkon-Serenade“ beginnt am Seebach-Stift eine Reihe von Minikonzerten für Pflegeheime und Krankenhäuser. „Kranichfeld singt“ mit dem Baumbachhaus-Förderverein: Alle Bürger sollen zu Hause um 18 Uhr „Hoch auf dem gelben Wagen“ anstimmen. Beim Bauhof in Berlstedt werden bis Ende März 240 Bastelsätze für Vogelhäuschen bestellt, die Familien im Lockdown Abwechslung bieten.

Nach der thüringenweit ersten städtischen Abstrichstelle in Weimar öffnet am 25. März eine Sprechstunde für Corona-Verdachtsfälle in der Asbachhalle.

Deutschlandweite Aufmerksamkeit erfährt die Firma Senova mit ihrem Corona-Antikörpertest. Am Jahresende kann Senovas Schnelltest sowohl Antikörper als auch aktuelle Infektionen nachweisen.

Überall gibt es kleine Initiativen, wie den Maskennähzirkel in der Weimarer Johanneskirche oder die Mutmachbilder von Schülern des Förderzentrums Weimar. Aber auch Absagen ziehen sich durchs Jahr: So werden die Gedenkfeiern zur KZ-Befreiung von Buchenwald auf den Herbst verschoben. Taubach sagt seine 900-Jahr-Feier ab.

Hans Marcher und Robert Riethmüller starten ihre Aktion „#DankeMeinHeld“ im Tannrodaer Pflegeheim. Fast zeitgleich verteilen die Gemeinde Mellingen und ihr Kindergarten 100 selbst gebastelte Osterkörbchen an Menschen, die in der Pandemie Besonderes leisten. Derweil fordert Corona im Ettersburger Pflegeheim Mitte April erste Todesopfer in der Region.

Ende April kann der Einzelhandel wieder hochfahren. Weimars Wirte machen mit leeren Stühlen auf dem Theaterplatz auf ihre Situation aufmerksam.

Auch die Kirchen brauchen Zeit. Zum ersten Gottesdienst in der Corona-Krise versammeln sich am 25. April elf Christen in der Herderkirche. In Berlstedt öffnet sich auf Wunsch der Kirmesgesellschaft am 3. Mai die Kirche zum Kirmesgottesdienst. In der katholischen Gemeinde fällt dagegen am 14. Juni die Fronleichnamsprozession aus – wegen starken Regens. Das Autokino gehört zu den Wiederentdeckungen des Jahres. Am 29. April öffnet ein solches am Stausee Hohenfelden, später jenes in der Alten Feuerwache Weimar.

Der 4. Mai ist ein Tag der Lockerungen: Die Klassik-Stiftung öffnet drei Museen. Spielplätze sind wieder nutzbar, Friseure dürfen wieder öffnen. Weimar gibt zudem seine Plätze für Tische und Stühle frei. Bis zum 2. Juni dauert es dagegen, dass die Kindergärten wieder öffnen. Als am 21. Juni Weimars Freibadsaison beginnt, gibt es Karten online und ein Zweischichtsystem.

Um den Umgang mit Bargeld zu reduzieren, setzt die evangelische Kirchgemeinde ab August den ersten Spendenautomaten ein. Kurzzeitig meldet sich auch das DNT zurück: Spielzeitauftakt mit Minuten-Show auf dem Theaterbalkon.

Novum beim Zwiebelmarkt: Er beginnt Mittwoch – ohne Bühnen und Ausschank, mit 85 Ständen und letztlich 75.000 Besuchern.

Am 9. November darf Bad Berkas Stützpunktfeuerwehr aufatmen: 12 der 31 Kameraden kehren aus der Quarantäne zurück. Kurz darauf sind wegen der Infektionslage alle Grundschüler in Blankenhain in Quarantäne.