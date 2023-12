Rückblick 2023: Das erschütterte Weimar und das Umland

Brände, Unwetter, tragische Unfälle: Das Jahr fordert die Retter in der Region erheblich

Über 100 Kräfte im Einsatz, ein kollabierter Feuerwehrmann und fünfstelliger Sachschaden: Ein Brand auf dem Recyclinghof in Meckfeld hält am 6. Januar den Südkreis in Schach. Schockierend ist das, was sich am 11. Januar im Nordkreis offenbart. Nach dem Zusammenstoß mit einem Betonblock brennt ein Auto bei Heichelheim. Während der Löscharbeiten findet die Feuerwehr im Fahrzeug eine Leiche.

Rauch zieht am 4. Februar über Weimars Ebertstraße. Im Volkshaus brennen Unrat und Mobiliar. Zehn Menschen und ein Hund werden am 13. Februar bei einem Wohnungsbrand in der Ernst-Kohl-Straße gerettet. Lebensbedrohlich verletzt wird am 4. März ein Mann, den am Bahnübergang an der Erfurter Straße ein Zug erfasst.

Als harmlos entpuppt sich die Gefahrenlage, die am 11. April für einen Großeinsatz sorgt. In Briefumschlägen, die bei der Wohnstätte und der Stadtverwaltung eingehen, befindet sich weißes Pulver – Mehl.

In die Jahreshauptversammlung der Kranichfelder Wehr platzt am 22. April ein Alarm: In der Rosengasse brennt ein Haus. Einen Monat später verursacht eine Gewitterzelle über der Stadt eine Schlammlawine auf den Straßen. In Utzberg brennt am 23. Juni das Wohnhaus einer Familie nieder.

Im Nordkreis offenbart sich am 17. Juli ein Flächenbrand als Fehlalarm, von Glück ist jedoch nicht zu reden. Ein Feuerwehrmann aus Ballstedt kollabiert beim Einsatz und stirbt. Lebensbedrohlich verletzt wird am 9. August eine Frau in Weimar auf der gesperrten Baustelle Ettersburger Straße. Zu Fuß in der Unterführung unterwegs, erfasst sie ein Transporter.

Nach einem Brand am 4. September in Weimars Marktstraße sind drei Wohnungen unbewohnbar. 18 Menschen kommen vorübergehend im „Elephant“ unter.

Ein Unwetter trifft am 15. August den Nordkreis. Wegen Wassereinbruchs wird das Richtfest am Kindergarten Sachsenhausen verschoben. Ein Blitzeinschlag verursacht am 12. September einen Dachstuhlbrand in Buttelstedt.

Am 9. Dezember pausiert auf Weimars Weihnachtsmarkt die Besinnlichkeit. An der Schillerstraße wird eine Frau bei einem Wohnungsbrand schwer verletzt.