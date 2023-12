16. Juni: Als Verband der Denkmaleigentümer, -nutzer und -förderer verleiht der Denkmalverbund Thüringen seinen jährlichen Schmähpreis, sein „Schwarzes Schaf der Denkmalpflege“, an den Eigentümer des Weimarer Hauses der Frau von Stein, den Spanier Juan Bofill – mit reichlich Publikum, aber in vorhersehbarer Abwesenheit des Ausgezeichneten. Der Verband prangert damit den verantwortungslosen Umgang mit einem Denkmal an.