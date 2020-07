Rücksichtsloser Opel-Fahrer - Männer randalieren in Kneipe und schlagen auf Mitarbeiter ein

Mehrere Autofahrer müssen notbremsen: Opel-Fahrer rücksichtslos unterwegs

Weil er grob verkehrswidrig und rücksichtslos auf der B85 Richtung Weimar fuhr, sucht die Polizei Zeugen zu dem Fahrer eines grauen Opel Omega. Am Dienstagabend zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr fuhr ein etwa 35-45 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren mit dem Fahrzeug kurz vor Buttelstedt fast nach links von der Fahrbahn ab. Nur knapp konnte er eine Kollision mit der Leitplanke vermeiden. Bei diesem Manöver sei dem Fahrer ein roter Pkw entgegen gekommen, der gezwungen war eine Notbremsung durchzuführen, um einen Unfall zu verhindern.

Später wurden zwischen Daasdorf und Großobringen wieder Verkehrsteilnehmer gefährdet. Beim Überholen eines Lkw übersah der Fahrer Gegenverkehr. Auch hier mussten Pkw als auch Lkw stark bremsen, damit es zu keinem Unfall kommt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Opel-Fahrer nicht gefunden werden. Personen, die durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurden, oder die sonstige Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Weimar in Verbindung zu setzen.

In Schlangenlinien und in Leitplanken: Polizei und Zeuge verhindern auf A4 wohl Schlimmeres

Männer randalieren in Kneipe und schlagen auf Mitarbeiter ein

Weil sie gegen 3 Uhr das Lokal „Zum Falken“ schließen wollten und den Ausschank einstellten, wurden zwei Barkeeper von mehreren Personen in Weimar attackiert. Den Ausschankschluss quittierten fünf Männer mit Randalen in der Lokalität. Sie warfen Stühle, Flaschen und Aschenbecher umher und „wirkten“ laut Polizei auch auf die Mitarbeiter ein. Einer der Angestellten flüchtete hinaus auf die Straße. Die Männer folgten ihm. Sie schlugen weiter auf ihn ein. Gemeinsam verließen die fünf Männer später unerkannt den Tatort in Richtung Steubenstraße. Beide Mitarbeiter der Kneipe wurden durch die Übergriffe leicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Kindergarten bestohlen

Unbekannte verschafften sich vermutlich in der Nacht zu Dienstag widerrechtlich Zutritt zu einer Kita in der Eduard-Rosenthal-Straße in Weimar. Von hier entwendeten sie ein großes Sonnensegel samt der Verankerung. Der Wert des Schattenspenders beläuft sich auf 2.000 Euro. Erkenntnisse zu möglichen Tätern liegen derzeit noch nicht vor.

Verkehrskontrolle

Nur noch fünf Temposünder stellte die Polizei während zweier Geschwindigkeitskontrollen am Dienstag in Neumark und Berlstedt fest. Zwar war der Schnellste mit 28 km/h zu viel unterwegs, die Anzahl derer, die in den drei Stunden festgestellt wurden, lässt aber laut Polizei hoffen, dass die regelmäßigen Kontrollen Früchte tragen.

