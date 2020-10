Ruhestörer beleidigen Polizisten - Graffiti-Schmierereien - Drogenpärchen

Mehrere Graffiti-Schmierereien

Sonntagabend stellte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens an einem Laden in der Weimarer Altstadt ein Graffito fest. Polizeibeamten stellten noch mehrere Gebäude in der Schillerstraße fest, deren Fassaden frisches Graffiti aufwies. Unbekannte schmierten mit schwarzer und grüner Farbe mehrere Schriftzüge an die Häuser. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es nicht. Die Polizei Weimar sucht Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können.

Fahrräder gestohlen und entsorgt

Am Sonntagvormittag stellte ein Anwohner der Weimarer Nordvorstadt fest, dass von seinem Grundstück zwei Fahrräder entwendet wurden. Die Täter durchtrennten vermutlich in der Nacht zuvor das Schloss und ein Stück Zaun, um sich so die Räder zuzueignen. Fast zeitgleich erreichte die Polizei die Information, dass in der Ilm nahe Mellingen zwei Räder gefunden worden sind. Es stellte sich heraus, dass es sich genau um die beiden gestohlenen Fahrräder handelte. Sie konnten nass, aber unversehrt an ihren Eigentümer übergeben werden.

Drogenpärchen kontrolliert

Die Polizei wurde am Sonntag von der Bereitschaftspolizei unterstützt, um etwa in Weimar West eine Personenkontrolle durchzuführen. Bei einem polizeibekannten Pärchen wurden verschiedene Drogen gefunden. So hatte der Mann (46) Cannabis bei sich, während bei der 29-jährigen Frau Crystal gefunden wurde. Gegen beide wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Ruhestörer beleidigen Polizisten

Polizisten der Bereitschaftspolizei versuchten am frühen Sonntagabend zudem einer Ruhestörung auf den Grund zu gehen. Nahe einer Gartenanlage in der Weimarer Schwanseestraße fanden die Beamten auch drei Männer, von denen die Belästigungen ausgegangen sind. Sie wurden kontrolliert und darauf hingewiesen, dass nicht jeder ihren Musikgeschmack teilen würde. Sie wurden aufgefordert, die Musik leiser zu drehen. Einer der Anwesenden (47) war stark alkoholisiert und konnte oder wollte die polizeilichen Maßnahmen nicht nachvollziehen. Er beleidigte einen der Beamten mehrfach und handelte sich damit eine Anzeige ein.

