„Run Soldier Run“ – Szenische Lesung mit Musik im Weimarer Mon Ami

Weimar. Zu einer Collage über den Krieg, Desertion, Verweigerung und Asyl lädt die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Weimar ein.

Ins Mon Ami lädt am Donnerstag, 30. November, um 19 Uhr lädt die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Weimar zu einer szenischen Lesung mit Musik zum Thema Kriegsdienstverweigerung und Desertation. Der Eintritt ist frei.

Personen aus fünf Ländern stehen für viele andere: Sie widersetzen sich dem Gehorsam, dem Militär, dem Krieg. In zwei Mal 45 Minuten Collage wechseln die beiden Darsteller Talib Richard Vogl und Rudi Friedrich Texte von den Verweigerern und Verweigerinnen ab mit Szenen, Gedichten und Liedern. Die dargebotenen Beispiele zeigen, was es bedeutet, „Nein“ zu sagen, gerade in einem Krieg. Wie wirken die Protagonisten in dem jeweils eigenen Land auf die Gesellschaft? Welche Konsequenzen hat ihre Entscheidung für sie selbst, welche Bedeutung hat sie für eine Bewegung gegen den Krieg?

In der Türkei, Ukraine, Russland, USA oder auch Eritrea werden Armee, Militärdienst oder Wehrpflicht als etwas scheinbar Selbstverständliches hingenommen. Das Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung wird gerade in einem Krieg in aller Regel nicht anerkannt. Wie wird mit geflüchteten Verweigerern umgegangen? Wird ihre Entscheidung in den Zufluchts-Ländern geachtet? Antworten darauf verspricht die Lesung am Donnerstag.