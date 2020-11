Rund 300 Liter Kranichfelder Wein als Ausbeute des Jahres

Auch die elfjährige Clara machte sich am Samstagvormittag bei der Weinlese am Ruhmberg nützlich.

Morgens noch am Rebstock, abends schon im Gärtank: Nur wenige Stunden dauerte am Wochenende die Weinlese am Südwesthang des Kranichfelder Ruhmberges. Bauunternehmer und Hobby-Winzer Sven Steinkraus konnte sich auf der rund einen Dreiviertelhektar großen Fläche auf die zupackenden Hände von 17 freiwilligen Helfern verlassen. Das Mostgewicht der geernteten Trauben in drei pilzresistenten Sorten erreichte zwar nicht ganz die Grad-Oechsle-Werte des Vorjahres, aber einen Qualitätsschub verspricht sich Steinkraus vom relativ späten Zeitpunkt der Lese: Er wartete den „Zweiten Erntemond“ ab, das Vollmond-Wochenende zum Oktober-Ausklang.