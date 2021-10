Rund 500 Gäste bei „Weimar singt“ auf dem Marktplatz

Weimar. „Weimar singt“ lockte am Sonntagabend rund 500 Sangeslustige auf den Marktplatz.

Rund 500 Gäste kamen am Sonntagabend auf den Marktplatz zum Abschluss der Achava-Festspiele mit „Weimar singt“ im Rahmen der Aktion „Deutschland singt“. „Die Resonanz war super, die Stimmung sehr gut“, berichtet Angelika Kranz. Von „We shall overcome“ und „Shalom chaverim“ bis zu „Von guten Mächten treu und still umgeben“ spannte sich ein weiter musikalischer Bogen.. Pfarrer Christoph Victor erinnerte an die Wendezeit in Weimar, dazu wurden auf der Leinwand von Bürgern eingereichte Fotografien gezeigt. Mitorganisiert wurde die Veranstaltung von der Evangelischen Allianz Weimar.