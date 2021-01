Rutschpartie vor dem Bauhaus-Museum

Weimar Nicht nur der umstrittene Hohlweg am Stéphane-Hessel-Platz ist wenig wintertauglich

Im Vorjahr schüttelte Weimar das erste Mal über das fertige Umfeld des Bauhaus-Museums den Kopf. Damit sich der steile Hohlweg an der Parkseite im Winter nicht wie prophezeit zur schönsten Rodelstrecke Weimars entwickeln konnte, ließ ihn die Stadt bei Glätte mit einem profanen Absperrbake abriegeln.



An den im vergangenen Winter wenigen kühlen Tagen war noch nicht wirklich erkennbar, dass dies eigentlich für den gesamten Platz gelten müsste. Bereits geringfügig niedrige Temperaturen verwandeln ihn in eine Schlitterbahn, auf dem Langsamkeit und Vorsicht für Passanten oberstes Gebot haben, um sicher ans Ziel zu kommen. Die Stadtverwaltung beteuert, bis zum Zeitpunkt der Anfrage dieser Zeitung von dem Problem nichts gewusst zu haben.



Die Oberfläche besteht im Wesentlichen auf 3840 Quadratmetern Größe aus hellem Farbasphalt. Die Entscheidung für diesen Belag sowie für die verwendeten Natursteinplatten aus Dolomit sowie unter anderem Granit-Mosaikpflaster sei in einem längeren Prozess mit mehreren Bemusterungsterminen und Abstimmungen gefallen. Dabei sei es sowohl explizit „um die Färbung als auch um die Oberflächenbeschaffenheit des Asphalts“ gegangen. Zu diesem Prozess hätten auch das Anlegen verschiedener Musterflächen und verschiedene Testreihen zum Oberflächenschliff gehört, teilte die Stadt mit. Beteiligt gewesen seien daran und an der im Konsens gefallenen Entscheidung „alle am Bau Beteiligten“, darunter Klassik-Stiftung, die Architektin, städtische Ämter, die Senioren- und Behindertenbeauftragte und das beauftragte Landschaftsarchitekturbüro.



Die Fläche, die vom Papier her ausreichend rutschhemmend sein sollte, sei auch nach allen anerkannten Regeln der Technik ausgeführt worden. Daher sei auch nicht geplant, den Platz nachträglich noch aufzurauen, betonte die Stadt. Ihr bleibe also nur, häufiger als üblich Splitt zu streuen, wenn es dort glatt wird.