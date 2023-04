Saalborn bereit für das Fest

Saalborn. Die Kinder bereiteten die Oster-Dekoration vor. Am Samstag ab 18 Uhr brennt im Blankenhainer Ortsteil ein großes Osterfeuer.

Die Ostervorbereitungen im Blankenhainer Ortsteil Saalborn sind abgeschlossen: In Vorbereitung auf die Feiertage nahmen 16 Kinder Pinsel sowie Acrylstifte in die Hand und gestalteten zahlreiche Ostereier. Der Saalborner Hobbymaler, Markus Günther stand dabei hilfreich zu Seite. Bei Kaffee, Kuchen und Saft konnten sich alle stärken. Die Eier schmücken nun den Spielplatz und den unteren Dorfteich. Auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses wird am Samstag, 8. April, um 18 Uhr das Osterfeuer entzündet. Der Rost brennt bereits ab 17 Uhr. Für Kinder bietet der Heimatverein Stockbrot-Teig an, zudem dürfte der Osterhase ein paar kleine Überraschungen verstecken.