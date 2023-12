Sachbeschädigung und Diebstahl auf Weihnachtsmarkt – Polizeimeldungen aus Weimar

Weimar Im Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses kam es zu einem Einbruch und die Beifahrerscheibe eines Autos wurde eingeschlagen.

Einbruch und Diebstahl von Fahrrädern

Gegenstände im Wert von insgesamt 7800 Euro wurden in der Nacht von Montag zu Dienstag aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Müntzer-Straße in Weimar gestohlen. Laut Angaben der Polizei entwendeten der oder die Täter ein E-Bike, ein Kinderfahrrad, einen Thule-Fahrradanhänger sowie ein Sandspielzeug. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03643-8820 oder unter pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Eingeschlagene Beifahrerscheibe und möglicher Einbruch in Auto

Eine eingeschlagene Beifahrerscheibe wurde am Dienstagmittag auf dem Platz der Demokratie in Weimar festgestellt. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen VW mit Schweizer Kennzeichen. Der Fahrzeugbesitzer konnte laut Polizei nicht erreicht werden, sodass noch unklar ist, ob etwas aus dem Auto gestohlen wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Weihnachtsmuffel randalieren und klauen auf Weihnachtsmarkt

Unbekannte beschädigten nicht nur einige Dinge auf dem Weihnachtsmarkt, sondern stahlen auch noch vier Lichterketten im Wert von 120 Euro. Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Dienstagmorgen verursachten sie Schäden an einem Leuchtstern und einem Toilettenwagen. Außerdem beschmierten sie laut Polizei einen Toilettenwagen sowie einen Glühweinstand mit dem Schriftzug „Sen“. Der hier entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Nummer 03643-8820 oder unter pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.