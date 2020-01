Weimar. Am Alten Speicher wird schon wieder Kehraus gefeiert

Saisonausklang: Zum Apres Ski in der Winterhütte

Eigentlich hat sie gerade erst eröffnet, die Winterhütte Weimar. Tatsächlich geht die Saison jedoch heute, Freitag, schon wieder zu Ende. Den Kehraus feiern Betreiber und Gäste in der Location am Uhrenwerk mit der traditionellen „Apres Ski Party“. Zwei Tage hatten die Gäste der Silvesterparty Zeit, die erste Nacht des neuen Jahres zu verdauen. So muss sich niemand die letzte Feier des Winters entgehen lassen. „Wir geben nochmal alles und freuen uns, alle letztmalig für diese Saison begrüßen zu dürfen“, verspricht Isabell vom Winterhütte-Team. „Mit dabei sind die Party-Giganten ,Abfahrt Lederhose’ sowie der Hütten-DJ. Sie sorgen für Alm-Atmosphäre und ein ausgelassenes Showprogramm zum Abschied.“

Winterhütte am Alten Speicher, Freitag, 3. Januar, 20 Uhr. Kartenvorverkauf: Medienstation, Friedenstraße 1, in Weimar