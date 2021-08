Saisonbeete in Legefeld voller Blüten und Gemüse

Der Saisongarten des Landgutes Holzdorf am Holzdorfer Kreuz steht in voller Blüte und ist ein Erfolg.

Legefeld. Auf dem Gelände des Landgutes Weimar eG bauen Privatleute in diesem Jahr erstmals auf gepachteten Parzellen an.

In bunter Blühpracht sowie voller Gemüse und unter anderem Gewürzen präsentieren sich derzeit die Saisonbeete, die das Landgut Weimar eG erstmals in diesem Jahr am Eck von Holzdorfer Allee und Legefelder Hauptstraße verpachtet hat. Die Idee, ohne eigenen Garten frisches, heimisches Gemüse aus eigenem Anbau genießen zu können, traf ins Schwarze. Bis auf eine Fläche, die das Landgut selbst als Mustergarten bestellt, waren alle Parzellen auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Areal in kürzester Zeit vergeben. Die Saison endet am 15. November.