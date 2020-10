Salon Hessel gastiert in Mechelrodas Kirche

Zum ersten Mal öffnet sich am Sonntag, 18. Oktober, die Kirche von Mechelroda zu einem Salon „Stéphane Hessel". Die 2018 begonnene Reihe, die an den 2013 verstorbenen Buchenwald-Überlebenden, bedeutenden Diplomaten und Humanisten Stéphane Hessel erinnert, fand bislang stets in Kromsdorf statt – dort, wo der in Berlin geborene Wahl-Franzose zwischen 1996 und 2009 immerhin zwölf Mal zu Gast war

Die Idee, mit der Veranstaltung auch auf Reisen zu gehen und für sie zudem weitere Partner zu finden, hatte zu Beginn dieses Jahres der Salon-Initiator und Präsident der Maria-Pawlowna-Gesellschaft, Wolfgang Knappe, noch selbst. Über die dortige Gemeinderätin Ines Lehmann stellte er den Kontakt nach Mechelroda her und fand so im evangelisch-lutherischen Kirchengemeindeverband Buchfart-Legefeld, in Mechelrodas Bürgermeister sowie im Gemeinderat neue Mitstreiter. Nun, da Wolfgang Knappe verstorben ist, führen sie die Idee weiter. Anlässlich des 103. Geburtstages von Stéphane Hessel wird es am Sonntag um 15 Uhr in Mechelrodas Kirche eine Andacht und ein Konzert geben. Festredner ist der neue Direktor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, Jens-Christian Wagner. Die musikalische Gestaltung übernehmen der Landeskirchen-Musik-Direktor i.R., Udo-Rainer Follert und seine Ehefrau Uta-Helene Follert. Der Eintritt ist frei. Spenden sind aber willkommen.