Traditionell erhob der Freundeskreis des Goethe-Nationalmuseums mit seinem Vorsitzenden Dieter Höhnl am Freitag „mit dem Glockenschlage zwölf“ im Hausgarten von Goethes Wohnhaus das Glas auf den Geburtstag des Dichterfürsten. Zur selben Zeit wurde auf den Jubilar auch in Venedig angestoßen, wo eine Tafel des Freundeskreises an Goethes zweiten Aufenthalt in der Lagunenstadt erinnert. So hieß es in Weimar denn „Zum Wohl“ und „Salute“. Dass es im Hausgarten Mittags und bei der Feier am Abend leerer als sonst war, lag einzig an den Pandemievorschriften, die nur jeweils 72 Feiernde zuließen.