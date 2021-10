Das Rückhaltebecken als Teil des Hochwasserschutz-Projektes in Klettbach wurde am Montagmorgen angeliefert und eingebaut.

Sammelbehälter in Klettbach eingebaut

Klettbach. Das Hochwasserschutz-Projekt ist damit einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Allerdings folgt demnächst eine neue Sperrung.

Ein Meilenstein für das Millionenprojekt zum Hochwasserschutz, das seit einigen Monaten in Klettbach realisiert wird: Ein Fachunternehmen baute am Montagmorgen das Rückhaltebecken ein, in dem sich künftig bei Starkregen das Wasser sammeln soll, das aus Richtung Hayn den Hang herunterkommt.

Für Autofahrer wird die Baustelle ab nächster Woche schwierig: Vom 25. Oktober bis 8. November ist von der Autobahn-Abfahrt Erfurt-Ost nur noch das Abbiegen in Richtung Erfurt möglich, der Asphalt der Landstraße wird saniert. Nach Kranichfeld geht es dann nur noch über die Abfahrten Nohra oder Weimar.