Samstagssprechzeit im Bürgerbüro

Kranichfeld. Kranichfelds Bürgerbüro bietet am 6. November seine nächste Samstagssprechzeit an.

Wer sich mit einem dringenden behördlichen Anliegen an die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld wenden möchte und dafür während der Arbeitswoche keine Zeit hat, kann in diesem Monat wieder die Wochenend-Öffnungszeit der Verwaltung in Kranichfeld nutzen. Das Bürgerbüro in der Zweiburgenstadt öffnet am Samstag, 6. November, von 9 bis 11 Uhr. Die nächste Samstagssprechzeit der VG in Kranichfeld ist danach für den 4. Dezember wiederum vormittags geplant.