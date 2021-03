Weimar. Einmal im Monat können Behördenbelange auch am Samstag erledigt werden.

Auf die nächsten Samstagsöffnungszeiten von Bürgerbüro und Fahrerlaubnisbehörde hat die Stadtverwaltung hingewiesen.

Sie stehen am 6. März für Bürgeranliegen bereit, ferner am 17. April, 8. Mai, 5. Juni, 3. Juli, 7. August, 4. September, 2. Oktober, 6. November, 4. Dezember sowie 8. Januar 2022. Vorab muss online oder am Telefon unter 03643/76 27 62 ein Termin vereinbart werden.