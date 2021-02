Harald Schmechel (Mitte) hat den Staffelstab an die Praxisnachfolger Sandra Pietschmann und Michael Fernau weitergereicht.

Weimar. Sandra Pietschmann und Michael Fernau leiten jetzt diabetologische Schwerpunktpraxis in Weimar West

Zwei Internisten führen in Weimar Schmechels Erbe fort

Die Ärzte Sandra Pietschmann und Michael Fernau haben im MVZ in Weimar West die Nachfolge von Professor Harald Schmechel angetreten. „Thüringens diabetologisches Urgestein", wie Schmechel in Fachkreisen anerkennend genannt wird, war zum Jahresende im Alter von 85 Jahren endgültig in den Ruhestand gewechselt.