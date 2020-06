Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sanierung der Bundesstraße im Südkreis beginnt

Die Sanierung der Bundesstraße 87 zwischen Kranichfeld und Dienstedt im Ilmkreis beginnt in der kommenden Woche. Wie die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kranichfeld nach einer Information des Landesamtes für Bau und Verkehr mitteilte, starten die Arbeiten am Montag, 8. Juni, mit dem ersten Abschnitt in Dienstedt – zwischen der Einmündung der Straße nach Breitenheerda sowie der Körnerstraße. Dieser Teil wird ebenso unter Vollsperrung saniert wie im Anschluss der zweite Abschnitt zwischen der Körnerstraße und der Ortsmitte von Barchfeld. Ziel für die Fertigstellung des letzten Abschnittes von Barchfeld bis Kranichfeld ist der 6. September.

Die Kranichfelder Ortsteile Stedten/Ilm und Barchfeld sind zu Beginn des Projektes nur noch aus Richtung der Zweiburgenstadt erreichbar, im dritten Abschnitt nur aus Richtung Dienstedt. Eine großräumige Umleitung über Remda und Blankenhain ist ausgeschildert. Innerörtliche Umleitungen seien, so das Straßenbauamt, wegen der Gegebenheiten in den Dörfern nicht möglich.