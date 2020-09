Sanierung für die fünfte Generation

Ladenbau, Sicherheit und Schaufenster – nichts blieb in Hollnacks Geschäft beim Alten.

Weimar. Familie Hollnack hat das Juweliergeschäft am Markt in Weimar für die nächsten Jahrzehnte fit gemacht.

Der Bilder vom Juli sahen dramatisch aus und das sollten sie auch: Großflächig waren die Schaufenster beim Weimarer Juwelier Oeke am Markt abgeklebt: „Alles muss raus!“ und „Wir schließen!“ war da zu lesen. Doch das Traditionshaus war kein Corona-Opfer. Es ging nicht um eine Geschäftsaufgabe, sondern um dessen Zukunft.

In zwei Jahren steht bei der Inhaberfamilie Hollnack der Generationenwechsel an. Dieter Hollnack bereitet die Übergabe an seine Kinder Klemens und Karoline vor. Beide sind mittlerweile über sieben Jahre im Unternehmen.

Um den Juwelier fit für die Zukunft zu machen, entstanden bereits vor zwei Jahren Pläne, das 1991 eröffnete Ladengeschäft am Markt umfassend zu sanieren. Der Umbau war lange und sorgfältig geplant, als sich im März Corona breit machte.

Das schien alle Pläne auf den Kopf zu stellen. Am Ende setzte sich bei Familie Hollnack der Optimismus durch. Am 22. Juli schloss der Juwelier Oeke deshalb zum zweiten Mal binnen eines Jahres für fünf Wochen. Vom Fußboden über die Elektrik, den Ladenbau, die Sicherheit und die Schaufenster – nichts blieb beim Alten. Karoline Hollnack war mit hilfreichen Tipps ihres Vaters die treibende Kraft hinter dem Umbau.

Ihr persönliches Highlight im neuen Laden ist: „Unsere schöne Stadt! Wir haben einen ein mal zwei Meter großen Bilderrahmen geschaffen, in dem Weimars Schönheit im jahreszeitlichen Wechsel gezeigt werden soll.“

Den Anfang macht eine herbstliche Ansicht des Tempelherrenhauses vom Weimarer Fotografen Matthias Eckert. Das Konzept trägt bis zur sechsten Generation in 20 bis 25 Jahren, findet sie.

Dankbar ist Familie Hollnack den beteiligten Firmen, von denen viele aus Weimar und Umgebung kommen. „Es sind Firmen, mit denen wir zum Teil seit 30 Jahren zusammenarbeiten, beispielsweise Elektro Beltzner, Raumausstatter Kaufmann und ERM Sicherheitstechnik.“