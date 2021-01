Sanierung für Studenten im Weimarer Merketal geht weiter

Weimar. Mithilfe des Landes kann das Studierendenwerk Thüringen die Sanierung ihrer Wohnheime in Weimar abschließen. Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft hat zum Ende des vergangenen Jahres den Fördermittelantrag für den Umbau und die Sanierung des Wohnhauses in der Merketalstraße 46 bestätigt. Den entsprechenden Zuwendungsbescheid wolle Minister Wolfgang Tiefensee (SPD) am 22. Januar überbringen, teilte das Studierendenwerk mit.

Als Voraussetzung für das Vorhaben war der einst dort beheimatete Kindergarten im vergangenen August in seines neues Domizil auf dem Uni-Campus umgezogen. Ab November stand für die studentischen Bewohner ebenso die Wohnanlage Jakobsplan 1 für einen Umzug bereit, sodass nunmehr das Gebäude an der Merketalstraße beräumt und mit den dringend notwendigen Sanierungsarbeiten begonnen werden könne.

„Nach der Sanierung dieses Hauses werden alle Wohnheime in Weimar von Grund auf instandgesetzt sein und die vor fünf Jahren begonnenen Maßnahmen am Standort Merketalstraße ihren Abschluss finden“, betonte erfreut Ralf Schmidt-Röh, Geschäftsführer des Studierendenwerks Thüringen. In der aktuellen Situation sei es auch für die zahlreichen internationalen Studierenden eine gute Nachricht, dass in Weimar preisgünstiger und bedarfsgerechter Wohnraum erhalten bleibe.

Der Freistaat fördere das Umbau- und Sanierungsvorhaben mit 1,5 Millionen Euro. Das Studierendenwerk selbst bringe rund 3,4 Millionen Euro auf. Vorgesehen sei, das Gebäude durch zusätzliche Treppeneinbauten neu zu erschließen, die Räume des ehemaligen Kindergartens für Wohnbereiche umzubauen, ferner würden Fassade und Dach wärmegedämmt sowie die Fenster, Türen und Fußbodenbeläge ausgetauscht. Auch alle haustechnischen Anlagen sollen erneuert werden.