Sasha Lurje öffnet auf dem Markt jiddische Liederwege

Jiddische Liederwege öffneten mit ihrem mitreißenden Konzert auf dem Weimarer Markt am Montagabend Sängerin Sasha Lurje, Sanne Möricke (Akkordeon) und Craig Judelmann (Geige). Die musikalische Kooperation zwischen der gefeierten lettischen Sängerin Sasha Lurje und dem amerikanischen Violinisten Craig Judelman folgte den Wendungen der jiddischen Lied-Tradition von intimen Volksliedern bis hin zu ausgefeilten Theater- und Kunstliedern. Begleitet wurden sie von der Akkordeonistin Sanne Möricke, seit Jahrzehnten eine der führenden Musikerinnen der Berliner Klezmer-Szene. Auf dem Marktplatz lauschte unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln ein dennoch großes Publikum dem Trio und reagierte mit hörbarer Begeisterung.

Nach einer ersten Jam-Session am Mittwochabend auf dem Theaterplatz setzt der Yiddish Summer Weimar seine Konzertreihe mit einer weiteren Jam-Session am Samstag, 8. August, und dem Konzert „Tsvey mol tsvey“ von Alan Bern und Mark Kovnatskiy am Montag, 10. August, 19.30 Uhr, auf dem Herderplatz fort. Die beiden treten in einen musikalischen Dialog mit Khupe, einem Duo, das beständig die Grenzen des klassischen Akkordeon-Klarinetten-Duos erweitert hat: Christian Dawid und Sanne Möricke.

Programm und Karten: www.yiddishsummer.eu