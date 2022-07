Sattelzug fährt in Wickerstedt gegen Brücke

Wickerstedt. Ein Brücke in Wickerstedt in der Landgemeinde Bad Sulza, im Weimarer Land, wurde durch einen Unfall von einem Sattelzug beschädigt.

Am Donnerstagabend kam es in Wickerstedt Landgemeinde Stadt Bad Sulza, im Weimarer Land, zu einem Unfall mit einem Sattelzug. Gegen 20.15 Uhr wollte der 58-jährige Fahrzeugführer am Ortseingang wenden, so die Polizei.

Dabei kam er gegen die Mauer der Brücke. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Am Gemäuer und am Sattelzug selbst entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

