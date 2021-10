Sauberes Dorf für die Ständchen in Göttern bei Magdala

Göttern. Auch im Oktober statt wie gewohnt im März packten die Dorfbewohner in Göttern bei Magdala fleißig mit an.

Normalerweise putzen die „Götterschen“ ihr Dorf im März, diesmal waren sie im Oktober auf den Beinen: Etliche Freiwillige folgten am Wochenende dem Aufruf von Ortsteilbürgermeister Harald Reisch. Anlass war die Kirmes: Die steigt in Göttern traditionell Ende Oktober und wird auch in diesem Jahr wieder ohne Kirmestanz auskommen müssen, aber zumindest die Ständchen-Runde soll steigen – und dafür sollte der Ortskern sauber und ansehnlich sein. Der jüngste Teilnehmer war 2, der älteste fast 80 Jahre alt. Die Trupps verteilten sich vor allem auf die Schwerpunkte Kinderspielplatz und Dorfzentrum.

In Vorbereitung von geplanten Bauarbeiten für effektiveren Hochwasserschutz rodeten einige Freiwillige am Anger, wo Gaugabach und Magdel zusammenfließen, Hecken und Strauchwerk. Der Götterner Zimmerermeister Torsten Birnschein ließ sich mit einer Arbeitsbühne am Dorfgemeinschaftshaus nach oben fahren, um die Dachrinne vom Laub zu befreien. Der Bauhof der Stadt Magdala hatte für den Einsatz zwei Anhänger bereitgestellt, die am Ende auch randvoll mit Unrat und Grünabfällen gefüllt waren. Harald Reisch dankte am Ende allen dafür, dass sie sich in der Freizeit engagierten. Zur Belohnung bekamen am Ende alle Bratwurst und Getränke spendiert.