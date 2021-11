Das Baugeschehen in Weimar erfordert von Fahrern und Fußgängern weiterhin eine Menge Geduld.

Schachtbau an der Schützengasse

Weimar. Ab Montag, 29. November, ist von der Kreuzung Hummelstraße aus der Zugang zum Theaterplatz vorübergehend gesperrt.

Auf weitere Einschränkungen auf der Kreuzung Hummelstraße/Schützengasse müssen sich ab Montag, 29. November, Fußgänger und Lieferverkehr einrichten. Im Zusammenhang mit der angrenzenden Hotel-Baustelle in der Schillerstraße, die dort seit Monaten das Geschehen beherrscht, steht nunmehr der Einbau eines Kanalschachtes an. Der Zugang von der Kreuzung zur Fußgängerzone in Richtung Theaterplatz ist damit vorerst nicht mehr möglich. Wie die Pressestelle der Stadtverwaltung mitteilte, soll diese Sperrung bis zum 10. Dezember dauern. Dafür ist seit Freitagnachmittag die Sperrung der Rainer-Maria-Rilke-Straße nach Ende der dortigen Deckensanierung wieder aufgehoben – und damit auch die Halteverbote entlang der Umleitungsstrecken.