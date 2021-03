Schadstoffmobil tourt in Weimar

In Schöndorf hat das Schadstoffmobil seine Frühjahrstour durch Weimar gestartet. Am Mittwoch, 3. März, wird es in der Ettersbergsiedlung, am Rödchenweg, dem Gaberndorfer Teich sowie in der Marcel-Paul-Straße (nahe Netto) in Nord erwartet. Bis zum Wochenende tourt das Schadstoffmobil dann durch die Innenstadt.

Schadstoffe, die nur aus Privathaushalten angenommen werden, müssen im Originalbehälter oder gut verpackt und beschriftet abgegeben werden. Darunter fallen Farben, Lösemittel, Säuren oder Chemikalien. Dafür besteht montags bis freitags auch 15 bis 16.30 Uhr auf dem Wertstoffhof in der Industriestraße die Möglichkeit. Ebenso wird dort samstags 9 bis 12 Uhr im Sammelzeitraum bis 13. März Sonderabfall angenommen.