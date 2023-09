Scharenweise echte Schaben

Susanne Seide über ein ekliges Problem mit Krabbeltieren.

So gar nicht toll zur Mittagszeit passte am Dienstag das, wovon im Weimarer Rathaus berichtet wurden. Im Bereich der Dürrenbacher Hütte haben sich scharenweise Schaben ausgebreitet und kommen mittlerweile sogar in Wohnhäuser hinein. Beim Gedanken daran hat es mit gleich geschüttelt...

Die Krabbelkäfer haben sich vom Altstoff-Sammelhof ausgebreitet, der daran aber unschuldig ist. Eine Lieferung aus Süddeutschland soll mit Nahrungsresten so derart verunreinigt gewesen sein, dass sich daraus die Brutstätte für die Widerlinge entwickelt habe. Und ruckzuck haben sie den Hof auch verlassen und sind in Richtung Wohnbebauung ausgewandert, hieß es dazu am Dienstag im Rathaus

Um die Schaben abzuwehren, sind inzwischen unter anderem ein Kammerjäger und etliche städtische Ämter im Einsatz. „Wir wollen die Schaben vernichten“, betonte Bürgermeister Ralf Kirsten und mahnte zur Vorsicht im Umgang mit ihnen: Auf keinen Fall zertreten. Dann legen sich stressbedingt auch noch im Todeskampf ihre Eier auf den Schuhsohlen ab – und werden so ins Haus getragen. Igittigitt!