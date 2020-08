Die Gastfreundschaft von Oswald Malarski und seiner Frau Erika ist legendär. Ihr Scheunenmuseum ist eine wahre Wunderkammer. Hervorgeholt hatten sie am Wochenende für ihre wiederum bemerkenswerte Sonderausstellung Fach- und Bestimmungsbücher über Schmetterlinge, Käfer und andere Insekten vom 19. bis ins 21. Jahrhundert. Darunter fanden sich viele Raritäten, wie Besucher beim Rundgang feststellen konnten. Ältestes Exemplar ist das Schmetterlingsbuch von Friedrich Berge aus dem Jahr 1851. Oskar Malarski blättert es vorsichtig auf und zeigt die handkolorierten Abbildungen. Anna und Monique zeigen sich fasziniert von den Bildern. Jüngstes Exemplar seiner beachtlichen Sammlung ist das Bestimmungsbuch „Complete Fields Guide to Butterflies of Australia“ von Michael Braby aus dem Jahr 2004, ein Verzeichnis der Schmetterlinge Australiens, das Oswald Malarski von einem dort lebenden Freund erhalten hat. „Die Schmetterlings Deutschlands“ finden sich in prachtvollen vier Bänden von 1913, 1915, 1920 und 1924. Der Laie staunt, wie viel Fachliteratur Oswald Malarski über die nach den Käfern artenreichste Insekten-Ordnung zusammengetragen hat. Und er staunt noch mehr, wenn er erlebt, mit welcher Leidenschaft Oswald Malarski über sein Hobby berichtet. Der Besucher geht bereichert und auch beglückt von der Gastfreundschaft der Malarskis.