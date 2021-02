Schatzsuche im Dorf: Gemeinsames Erlebnis als Hauptpreis

Auch Cindy, Enrico, Philipe und Elena Friedmann beteiligten sich am Wochenende an der Familien-Challenge.

Der Premieren-Sieg ging an Familie Kämmer: Papa Moritz, Mama Lisa und die vierjährige Nina holten bei der ersten Niedersynderstedter Familien-Challenge die meisten Punkte.

Sieger waren am Ende aber alle: Jede Teilnehmer-Familie bekam am Zielpunkt, der „Schatztruhe“, das Janosch-Buch „Komm, wir finden einen Schatz“ – und darin finden der kleine Tiger und der Bär heraus, dass Freunde im Leben der allerwichtigste Schatz sind. „Der Hauptpreis war somit das gesellige Miteinander, das Erlebnis, die gemeinsame Zeit“, sagte Ortsteilbürgermeisterin Katjana Hesse, die mit dem Förderverein des Dorfes das Spektakel organisiert hatte.

Sie freute sich über die Resonanz: Von 18 Niedersynderstedter Familien mit Kindern, die in Frage kamen, traten 16 zu dem Wettbewerb an. Die meisten verteilten den Spaß auf mehrere der drei ausgeschriebenen Tage, einige zogen es auch am Stück durch. Zum Finale am Sonntag, als nach zwei verregneten Tagen endlich auch das Wetter mitspielte, „waren im Prinzip alle noch mal draußen“, so Hesse. Der Begeisterung der Kinder habe aber auch das nasse Wetter zuvor nichts anhaben können.

Als schwierigste Aufgabe entpuppte sich das Schätzen der Höhe eines bestimmten Baumes. „Wie genau, hatten wir jedem selbst überlassen, es gibt da ja im Internet diverse Anleitungen“, so Hesse. Sie hatte mit einem Clinometer, einem Neigungsmesser, geborgt von einem befreundeten Baum-Experten, die Referenz-Höhe von 16,80 Metern ermittelt, die Kämmers kamen dem mit 16,30 Metern am nächsten. Auch das Schatzsucher-Bild, das die kleine Nina auf den Wettbewerbszettel malte, punktete kräftig. Überhaupt bewiesen die Niedersynderstedter hier jede Menge Kreativität. Die schönsten Bilder landen demnächst im Vereinshaus-Fenster.

Die Aktion wurde aus der Not heraus geboren, als Ersatz für die durch Corona abgesagte gemeinsame Winterwanderung. Die gute Resonanz lässt Katjana Hesse jetzt aber über eine Neuauflage auch nach der Pandemie nachdenken: „Dann mit noch kniffligeren Aufgaben.“ Die Wanderung soll es übrigens trotzdem auch in diesem Jahr geben, je nach Lage im Frühling oder Sommer.