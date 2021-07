Schau über Rassismus in Weimar

Weimar. Eine eue Ausstellung in Weimar benennt Fälle, in denen Menschen heute und hier von Rassismus betroffen sind.

„Re-Action“ heißt eine neue Ausstellung, die das Netzwerk Antirassismus Weimar am Wochenende an mehreren Stationen im Stadtgebiet eröffnete. Die Schau thematisiert künstlerisch den Alltag von Menschen, die in Weimar leben und hier von Rassismus betroffen sind. Hinzu kommen Forschungsergebnisse von Urbanistik-Studenten der Bauhaus-Uni zu diskriminierenden Erfahrungen von Menschen auf Weimars Wohnungsmarkt.

Darüber hinaus reagiert die Ausstellung auf die Übergriffe auf ihre Vorgängerin, eine Open-Air-Schau, die im März zwischen Mon Ami und Kasseturm zerstört wurde. Die Exponate hängen nun in den Fenstern von „Projekt eins“ in der Schützengasse und von „ Der Laden“ in der Trierer Straße 5, zwischen Mon Ami und Kasseturm sowie in der Marienstraße im „Café Spunk“ und beim Awo-Fachdienst für Migration.