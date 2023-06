Schau widmet sich Weimarer Forschung zum Wohnen

Im Hauptgebäude der Bauhaus-Uni öffnet am Mittwoch eine neue Ausstellung zur Forschung rund ums Wohnen.

Weimar. In einer neuen Werkstattausstellung zeigt Weimars Bauhaus-Uni 13 Positionen zur Forschung mit Architektur.

Mit Architektur forschen – was dies heißen kann, veranschaulicht die Werkstattausstellung „13 Positionen“ im Hauptgebäude der Bauhaus-Uni. Vom 14. Juni bis 6. Juli präsentiert die Schau der Fakultät Architektur und Urbanistik Projekte, die sich in unterschiedlichen Formaten dem Wohnen forschend widmen. Anlass für die Ausstellung sind das Themenjahr „Wohnen“ der Klassik Stiftung als auch das 100-jährige Jubiläum der Ausstellungen am Staatlichen Bauhaus Weimar.

Im Hauptgebäude sind 13 Arbeiten von Studierenden, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Lehrenden sowie Professuren an der Fakultät zu sehen, die einen Querschnitt aktueller Forschungsansätze darstellen. „Die Werkstattausstellung und das Begleitprogramm sollen den Auftakt zu einem wiederkehrenden Ausstellungs- oder Diskursformat bilden, welches den gemeinsamen Austausch über die forschende Auseinandersetzung mit relevanten Zukunftsfragen an der Fakultät Architektur und Urbanistik widerspiegelt, diesem Impulse gibt und zugleich über die disziplinären Grenzen von Architektur und Urbanistik hinausgeht“, sagt Professorin Sigrun Langner, Dekanin an der Fakultät Architektur und Urbanistik.

Die Ausstellung wird am Mittwoch um 17 Uhr im Foyer des ersten Obergeschosses eröffnet. Sie ist montags bis freitags von 12 bis 16 Uhr zu sehen. Die Finissage am 6. Juli um 18 Uhr im Oberlichtsaal umfasst eine Podiumsdiskussion zum Forschen mit Architektur.