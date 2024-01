Schauspiel rund um Goethe und Schiller in Weimar

Weimar Theater im Gewölbe zeigt Stücke rund um Goethes Meisterwerk und einen Wegbegleiter des Dichterfürsten.

Im Theater im Gewölbe kommt diese Woche wieder allerhand Schauspiel rund um Dichterfürst Goethe auf die Bühne. In „Faust I – Ein Meer mit Noten“ erzählen ein Schauspieler und ein Musiker von den Untiefen von Goethes Opus magnum, und zwar am Dienstag, 9. Januar, um 20 Uhr. Bekannte und weniger bekannte Verse werden abseits von Kanonwissen geistreich und erfrischend von Peter Rauch und Hans Rath vermittelt.

Am Tag darauf, dem 10. Januar um 20 Uhr, steht „Wie Goethe und Schiller die Klassik erfanden“ auf dem Programm. Regisseur, Sänger und Schauspieler Anton Genast wirkte gemeinsam mit den Klassik-Dichtern am Weimarischen Hoftheater und genoss ihr Vertrauen. Auch Sohn Eduard, der unter Goethes Leitung die Schauspielkunst erlernte, sorgte mit seiner Mehrfachbegabung für künstlerische Sternstunden auf der Bühne. Aus diesen Memoiren erzählen Maja Chrenko und Matthias Bega in dem Stück, das auch Einblick in die Probenarbeit bei „Egmont“, „Wilhelm Tell“ und „Wallenstein“ gibt.

„Faust – Eine Odyssee durch Zeit und Raum“ wird am Donnerstag, 11. Januar, um 20 Uhr gespielt. Künstlerduo Hans Raths und Peter Rauch versprechen einen musikalisch-theatralischen Teufelsritt durch Goethes größtes Werk.