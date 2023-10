Schellrodas neue Friedensglocke wird geweiht

So sieht die Friedensglocke für Schellroda nach dem gelungenen Guss in Innsbruck aus.

Schellroda. Bei einem Festgottesdienst mit Weimars Superintendent weiht Schellroda am 8. Oktober seine neue Bronzeglocke.

Nach ihrem erfolgreichen Guss Mitte September im österreichischen Innsbruck wird die neue bronzene Friedensglocke, die für die Kirche St. Georg in Schellroda bestimmt ist, an diesem Sonntag, 8. Oktober, geweiht.

Für 14.15 Uhr ist die Zusammenkunft aller Gäste im Schellrodaer Pfarrgarten geplant. Dort wird der evangelische Posaunendienst Erfurt zur Begrüßung spielen. Um 14.30 Uhr beginnt im Gotteshaus der Festgottesdienst zur Glockenweihe mit Weimars Superintendent Henrich Herbst. Gegen 15.30 Uhr lädt die Kirchgemeinde Schellroda dann zum gemeinsamen Verweilen bei Kaffee und Kuchen in den Kirchgarten. In dessen Zentrum wird die neue Glocke präsentiert , bevor sie im Laufe dieses Monates den Weg in den Glockenstuhl findet. Am 2. Dezember, dem letzten Tag des alten Kirchenjahres, wird sie um 18.01 Uhr erstmals geläutet.

80 Zentimeter hoch, 80 Zentimeter Durchmesser an der Unterseite, 340 Kilo schwer – das sind die Eckdaten der Friedensglocke. Die Zier hat Künstlerin Susann Hildebrandt aus Finsterbergen gestaltet: der Schriftzug „Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen“, eine Friedenstaube und ein Ölzweig sind die wichtigsten Elemente.