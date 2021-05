Leutenthal. Die traditionelle jährliche Schmetterlings- und Fossilienausstellung in Leutenthal kann am Wochenende nicht stattfinden.

Im Vorjahr hielt Familie Malarski in ihrem Scheunenmuseum noch die Fahne zur Langen Museumsnacht des Kreises hoch. In diesem Jahr kommen aber auch die Leutenthaler nicht umhin, sich den Corona-Umständen zu beugen. Ihre traditionelle Jahresschau in der Scheune muss am 8. und 9. Mai ausfallen, soll aber nachgeholt werden, sobald dies wieder möglich ist.