Einen Stratosphärenballon mit Geräten zur Messung der kosmischen Strahlung haben am Donnerstag Schüler des Weimarer Friedrich-Schiller-Gymnasiums aufsteigen lassen.

Schiller-Ballon misst Strahlung in über 35 Kilometern Höhe

Mit wissenschaftlichen Experimenten zwischen Himmel und Erde, die so im Lehrplan kaum zu finden sind, ließ Mario Koch schon mehrfach aufhorchen. Vor fünf Jahren etwa hatte der Lehrer für Physik, Mathematik, Informatik und Astronomie am Weimarer Schillergymnasium mit der Nasa einen Flug in die Stratosphäre unternommen.