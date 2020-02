Hubert Schirneck gestaltet in dieser Woche die Veranstaltungsreihe „Lunch Lesung – ein Blick in Weimars Schreibstuben“ im Hotel Elephant am Markt.

Weimar. In der Reihe „LunchLesung“ stellt der Weimarer Autor am 27. Februar Erzählungen und Satire vor

Schirneck liest im Hotel Elephant

Mit Erzählungen und Satire bereichert Hubert Schirneck die Veranstaltungsreihe „LunchLesung – ein Blick in Weimars Schreibstuben“ im Hotel Elephant. Dabei geben insgesamt vier Autoren und Autorinnen aus Weimar einen 30-minütigen Einblick in ihre Texte. Hubert Schirneck übernimmt dies am Donnerstag, 27. Februar, ab 12.30 Uhr. In der kommenden Woche (5. März) wird dann zur selben Uhrzeit Wolfgang Haak unter dem Motto „Reiselast und Reiselust“ mit Prosastücken in Kurzform erwartet. Die Tickets kosten 6 Euro.