Schlagwerke am Rand des Ilmparks

Mit Konzerten in Weimar und Jena startet der Instrumentalist Florian Betz seine „Freiraum Tour“. Statt wie sonst in Konzertsälen und Kirchen spielt er ausschließlich auf öffentlichen Parkflächen unter freiem Himmel. Die Menschen setzen sich mit 1,5 Meter Abstand auf selbst mitgebrachte Decken – nicht anders, als sie es aktuell auch sonst im Park tun würden.

Die Musik von Florian Betz verspricht laut Ankündigung eine Reise in eine facettenreiche Klangwelt. Betz spielt die Schlaginstrumente Marimba und Pantam. Die Marimba ist ein großes Xylophon mittelamerikanischen Ursprungs. Die Pantam, auch Handpan oder Hang genannt, ist eine noch recht neue Weiterentwicklung der karibischen Steelpans und wird häufig in der Meditationsmusik eingesetzt.

Weimar ist die erste Station der Tour. Hier spielt Florian Betz am Samstag auf der Liegewiese beim Bienenmuseum in Oberweimar. Das Konzert in Jena beginnt Sonntag um 19 Uhr auf der großen Wiese am Friedensberg. Weitere Termine sind in Erfurt, Chemnitz, Dresden, Halle und Magdeburg geplant.

Es wird kein Eintritt verlangt. Stattdessen gibt es eine Spendenempfehlung, die zwischen 5 und 20 Euro liegt.

Samstag, 27. Juni, 19 Uhr; Liegewiese am Bienenmuseum