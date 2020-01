An der Bauhaus-Uni ist das Zeltprovisorium für die Zeit der Mensa-Sanierung in Betrieb gegangen.

Schlangestehen zur Premiere im Mensa-Zelt

Im Zelt hinter dem Hörsaalgebäude an der Marienstraße ist am Montag die Interimslösung während der Mensa-Sanierung in Betrieb gegangen. Es scheint etwas zu klein geraten. Am Eröffnungstag des Provisoriums mussten die Mensa-Gäste jedenfalls Schlange stehen, was zugleich den Mittelgang schwer passierbar machte. Zunächst erfolgt die Versorgung zur Mittagszeit nur von 11 bis 14 Uhr. Später soll die Versorgung durch ein Frühstücksangebot geprüft werden.